Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, salı günü yapılacak tek maçla başlayacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasıyla start alacak.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı çeyrek final maçlarını kazanan 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:



9 Şubat Salı:



20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)



10 Şubat Çarşamba:



20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)



11 Şubat Perşembe:



17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)



20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



