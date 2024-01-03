Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 20-27 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek
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03 Ocak 2024 15:41
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 20-27 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada, 7-12 ve 13-18 yaş grubu satranç sporcuları mücadele edecek.

Şampiyonalara, il ve ilçe yarışmalarını tamamlayan sporcular, 2023 milli takım havuzunda yer alan sporcular, KKTC'li sporcular, ulusal ve FIDE ünvanlı sporcular kayıt yaptırabilecek.

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