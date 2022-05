Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden güç birliği

Türkiye İş Bankası, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi oldu. Banka ve Komite'nin gerçekleştirdiği iş birliğiyle; gençlere 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmada daha fazla imkân sağlanmasının yanı sıra çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması, onların küçük yaşlarda olimpik değerlerle buluşturulması, daha fazla gencimizin olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi ve başarılarımızın artırılması hedefleniyor.2024 Oyunları, şimdiye kadar gerçekleştirilen olimpiyatlardan farklı olarak, küresel iklim krizi ve cinsiyet eşitliğinde ilkler bakımından tarihe geçecek. Paris 2024 Organizasyon Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi, oyunların, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve karbon ayak izinin azaltılmasıyla ilgili 2030 ve 2053 hedefleriyle uyumlu olmasına büyük önem veriyor. Ormanlar ve okyanusların korunmasına yönelik projelerin desteklenmesinin planlandığı Paris 2024 Olimpiyatları, hedeflere ulaşılması halinde modern tarihin iklim pozitif ilk olimpiyatı olacak. Ayrıca, kadın ve erkek sporcuların eşit katılımla yarışacak olmasıyla toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da olimpiyat tarihinde ilk olma özelliği taşıyacak.İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "İnanıyorum ki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile beraber yürüyeceğimiz bu yolculukta hepimizi gururlandıracak, sevindirecek başarılara birlikte imza atacağız. Bu başarılar, sadece skorla veya madalyayla ölçülmeyecek. Çünkü biz gençlerimizin yeniden hayal kurabilmesi, gençlerimize örnek olacak yeni rol modeller yetişmesi için bu anlamlı yola çıkıyoruz. Bu güç birliği sayesinde önümüzde olimpiyat rüzgârının eseceği 3 yıllık güzel bir dönem bizleri bekliyor" dedi.Olimpiyatlara katılmanın başlı başına ciddi bir çalışma ve disiplin gerektirdiğine dikkat çeken Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünyada aynı zamanda barışın, dayanışmanın, kardeşliğin sembolü olan olimpiyatlara neden ülkemizi temsil eden daha fazla sporcumuz katılmasın? Neden daha çok gencimiz o kulvarlarda yarışmasın? Hepimizin olimpiyatlarda çok daha fazla insanımızı, gencimizi görmek istediğinden en ufak bir şüphem yok. Bugün, gençlerimize de başarılarıyla örnek olacak, onlara ilham verecek sporcularımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ne kadar çok gencimizi, çocuğumuzu küçük yaştan itibaren sporla buluşturursak eminim ki gizli kalmış pek çok yeteneğin açığa çıkmasına ve belki de kendisini olimpiyatlara kadar götürecek bir maratonun içine girmesine vesile olacağız. Biz de işte tam bu sebepten ötürü, gençlerimize bu yolda daha fazla imkân sağlamak, çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırmak, küçük yaşlarda olimpik değerlerle buluşturmak ve 'olimpik insan' kavramını ülkemizde de yaygınlaştırmak için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile böyle güzel bir iş birliğine gittik. Olimpiyat ruhu ile İş Bankası'nın çalışma ruhunun birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum."Sporda branş ötesi, branş üstü bambaşka bir kulvar olan ve sporun birleştirici gücünün en iyi şekilde hissedildiği, yaşandığı olimpiyatlarda hangi ülkeden hangi milletten olursa olsun tüm katılımcıların ve izleyicilerin olimpiyat ruhunda birleştiğini vurgulayan Aran, 2024 yılı olimpiyatlarının, iklim pozitif ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde ilklere imza atması açısından şimdiye kadar düzenlenenlerden farklılaştığını ifade etti.Olimpiyatların, Türkiye ve İş Bankası açısından ise ayrıca bir önemi bulunduğunun altını çizen Aran, "Ülkemizin dâhil olduğu ilk olimpiyat oyunları, Paris 1924'tü. 1924, aynı zamanda Bankamızın da kurulduğu yıldır. Bu tarihten bir asır sonra büyük bir gurur ve mutlulukla kutlayacağımız 100. yaşımıza denk gelen 2024'te hem yeni yaşımızın hem de olimpiyatların heyecanını bir arada yaşayacağız" diye konuştu. Bu hafta aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatan Aran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilen 19 Mayıs haftasında böyle bir iş birliğini duyurmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.Toplantıda soruları da yanıtlayan Aran, sporda kurumların destek vermesi halinde Türkiye'nin daha iyi başarılara imza attığını belirterek, "İş Bankası, herhangi bir yerde boşluk olduğu zaman o boşluğu dolduran bir kurum. Ben Olimpiyat Komitesi'nin ve katkı sunan kurumların çabalarını görüyorum. Bu gücün İş Bankası'nın gücüyle birleştiğinde, olimpiyatlarda çok güzel sonuçlar elde edileceğine inanıyorum" dedi.Bu konuda büyük emek harcayanların hayallerinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Aran, şöyle devam etti: "Biz o hayallere iştirak edebilmek istiyoruz. Kapsayıcılığa, katılımcılığa ve değer yaratmanın sürdürülebilir olmasına çok önem veriyoruz. Kendimizi hep maraton koşucusuna benzetiyoruz. Her konuya uzun vadeli bakıyoruz. 2024 Olimpiyatları da çiçek yetiştirmeye, ağaç yetiştirmeye benziyor. Uzun yıllar emek harcıyorsunuz. Ama mükâfatını görmeniz için ne yetiştirdiğinize bağlı olarak aradan epey süre geçmesi gerekebilir."Şimdiye kadar Olimpiyatlara katılan pek çok değerli sporcu olduğunu söyleyen Aran, 1936'da Berlin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak ilk olimpiyat şampiyonumuz olan Yaşar Erkan, 1928 Amsterdam Olimpiyatları ve 1936 Berlin Olimpiyatları'nda çeşitli dereceler elde eden Mehmet Çoban ile 1948'de Londra Olimpiyatları'nda, 1949'da Avrupa'da ve 1951'de dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Yaşar Doğu'nun aynı zamanda İş Bankası'nın kıymetli çalışanları olduğunu ifade etti."Sürdürülebilir başarıya ancak sporun tüm aktörlerinin birlikte yaratacakları sinerjiyle ulaşabiliriz"Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de konuşmasında, topluma hizmet etmek ve değer katmak için uzun yıllardır çalışan Komite'nin ve İş Bankası'nın iyi bir güç birliği yarattığını vurguladı.Erdener, şöyle devam etti: "İki köklü kurumun güç birliğini yerinde kılan birçok neden var. İş Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olması gibi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de ülkemizin olimpik hareket içerisindeki ilk ve tek milli kuruluşudur. Kıt kaynaklara rağmen, yeni Cumhuriyetin 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nda temsili için 1924 yılı Ocak ayında Bakanlar Kurulu kararı ile ödenek ayıran Ulu Önderimiz Atatürk, aynı yılın Ağustos ayında da vatanı yükseltecek tedbirlerin başı olarak gördüğü İş Bankası'nın kuruluşu için gerekli kaynağı sağlamıştı. Geçen süre içerisinde, her iki kuruluş da gelişimlerinin temellerini ortak değerlere dayandırdılar. İş Bankası gibi çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürüne sahip olan TMOK da faaliyetlerini Türk sporunun paydaşlarıyla iş birliği içerisinde yürütmeye özen göstermekte, ülkemizin sporda sürdürülebilir başarıya ancak sporun tüm aktörlerinin birlikte yaratacakları sinerjiyle ulaşacağına inanmaktadır. Her iki kurum da paydaşlarla yaratılan değerleri, sosyal sorumluluk projeleri vasıtasıyla gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı amaçlamaktadır. Bankanın TMOK ile işbirliği yapmasından büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum."Erdener, yüz yılı aşkın geçmişiyle Türk sporunun en köklü paydaşlarından birisi olan TMOK'un, tamamı gönüllülerden oluşan, kâr amacı gütmeyen toplum yararına çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu vurguladı. TMOK'un, faaliyetlerini kendi yarattığı kaynaklar ve kurumların katkılarıyla sürdürdüğünün altını çizen Uğur Erdener, "Bu açıdan İş Bankası'nın desteğini çok önemsiyor ve çok değerli buluyorum" dedi.Komite'nin aynı zamanda bir başka asırlık dünya kuruluşu olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) ülkemizde temsil ettiğini belirten Erdener, "Dünyanın marka bilinirliği açısından da en önde gelen kuruluşu olan IOC, gerek Olimpiyat Oyunları'nın destekçisi olan 14 global kuruluşun gerekse Olimpiyat Oyunları TV yayın hakları gelirleri bağlamında sağladığı büyük güven sayesinde gelirlerini 2030'lu yıllar itibarı ile garantiye almış nadir bir yapıya sahip. Başkanı Thomas Bach'ın vizyonu ile bu dinamik gelişmeyi sağlayan IOC, Olimpiyat Oyunları'nın ünlü mottosu 'faster, higher, stronger'i bu gün 'daha hızlı, daha yükseğe, daha güçlü, hep birlikte' olarak değiştirerek daha da anlamlı kılmaktadır" diye konuştu.TMOK Başkanı Erdener, konuşmasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.