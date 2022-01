Türkiye Hentbol Federasyonundan 'mavi kart' açıklaması

Türkiye Hentbol Federasyonundan Merkez Hakem Kurulu (MHK) bir açıklama yayımladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, mavi kart uygulamasının Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından yıllardır uygulanan bir sistem olduğu belirtildi.



Her doğrudan diskalifiye kararında hakem raporu düzenleneceğinin vurgulandığı açıklamada, "18 Ocak 2022 tarihli duyurumuzla EHF tarafından yıllardır uygulanan bir sistem hayata geçirilmiştir. Buna göre her doğrudan diskalifiye kararında hakem raporu düzenlenecek ve söz konusu diskalifiye kararı hakkında hakem raporu düzenleneceğini gözlemci ve idarecilere aleni kılmak mahiyetinde mavi kart da gösterilecektir. Mavi kartın işlevi her durumda gözlemci ve idarecilere kartı gören kişi hakkında rapor düzenleneceği bilgisini vermektir." denildi.



"Mavi kartın doğrudan bir sonraki resmi müsabakadan men ile ilgisi yoktur"



MHK'nin müsabaka talimatı üzerinde değişiklik yapma yetkisinin olmadığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar ifade edildi:



"Mavi kartın doğrudan bir sonraki resmi müsabakadan men ile ilgisi yoktur. Bu durum müsabaka talimatında düzenlenmiştir ve talimattaki maddeler ve geçerlilikleri dün neyse bugün de aynıdır. Kurulumuzun prensip kararı, sahada yoğun baskı altındayken karmaşık bir mevzuatı derhal uygulaması beklenen hakemlerin üzerlerinden bu baskıyı kaldırmak ve - eğer verilecekse - gerekli yaptırımın yazılacak rapor üzerine hukukçulardan oluşan disiplin kurulunun kararına bırakılmasını sağlamak yönündedir. Daha temiz hentbol ve hukuka daha uygun kararlar için söz konusu prensip kararı uygulamaya konmuştur.

Daha temiz hentbol yaklaşımıyla, EHF tarafından da yıllardır aynen uygulanan bu sisteme destek vermelerini tüm paydaşlarımızdan bekliyoruz."





