Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Güreş Federasyonunun 6 Kasım'da yapılan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Şeref Eroğlu başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.



Yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı ise şu şekilde oldu:



Başkan: Şeref Eroğlu



Başkan vekili: Fezair Tatlıdil



Serbest Güreşten Sorumlu As Başkan: Ali Kayalı



Grekoromen Güreşten Sorumlu As Başkan: Mahmut Çelikcan



Kadın Güreşinden Sorumlu As Başkan: Yasemin Adar



Yağlı Güreşten Sorumlu As Başkan: Ahmet Taşçı



Karakucak Güreşlerinden Sorumlu As Başkan: Murat Şahin



(Fotoğraf: tgf.gov.tr)





