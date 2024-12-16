Türkiye Baja Şampiyonası'nda sezon İstanbul'da tamamlandı

2024 Türkiye Baja Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenen 4. ve son ayak yarışlarıyla tamamlandı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre ICRYPEX ve Spor Toto katkılarıyla İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 31 araç ile 62 sporcu mücadele verdi.



SSV klasmanında Yağız Birinci-Uğur Tepe ekibi ilk sırada yer alırken İsrafil Akyüz-Mert Tepe ikinciliği, Abdullah Turgut-Arda Şenay üçüncülüğü elde etti.



Otomobil klasmanında ise Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar ekibi birinci, Guiseppe Simone Agazzi-Medeni Soysal ikinci, Benan Engin-Bülent Gültekin ekibi üçüncü sırada yer aldı.



Kadın pilotlarda ise İdil Tüfekçioğlu birinciliği kazanırken İlayda Hancı ikinci ve Melis Aksöz de üçüncü oldu.



Sezonun son yarışı Baja İstanbul'un ardından SSV'de İsrafil Akyüz, otomobilde ise Mehmet Tüfekçioğlu, pilotlar şampiyonluğunu kazandı.



