Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün vefat eden Türker Arslan toprağa verildi. Cenaze namazına sarı-kırmızılı camiadan isimler ile Arslan'ın yakınları katıldı.

Haber; AA
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Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı
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06 Mayıs 2021 14:02
Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün kongre üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Vekili ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Türker Arslan'ın Feriköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, eksi başkanlardan Faruk Süren, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, sarı-kırmızılı camiadan isimler ile Arslan'ın yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Türker Arslan'ın naaşı, aile kabristanında toprağa verildi.



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