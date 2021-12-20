TFF, Beşiktaş ve Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçının 5 Ocak 2022 tarihinde Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.
İşte TFF'nin açıklaması
"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak."
İşte TFF'nin açıklaması
"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak."