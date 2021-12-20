Turkcell Süper Kupa maçı Katar'da!

TFF, Beşiktaş ve Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 tarihinde Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Turkcell Süper Kupa maçı Katar'da!
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20 Aralık 2021 15:22
TFF, Beşiktaş ve Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçının 5 Ocak 2022 tarihinde Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması

"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.

Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak."




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