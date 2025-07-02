Türk Telekom, Micheal Devoe'yi transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, şutör gard bölgesi için ABD'li oyuncu Micheal Devoe'yi kadrosuna kattı.

calendar 02 Temmuz 2025 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 23:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom, Micheal Devoe'yi transfer etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li şutör gard Micheal Devoe ile sözleşme imzaladı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Mitteldeutscher BC'de tamamlayan Micheal Devoe'yu takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Micheal Devoe." denildi.

25 yaşındaki basketbolcu, 2023'te başladığı profesyonel kariyerinde NBA Gelişim Ligi takımları Ontario Clippers, Salt Lake City Stars, Memphis Hustle, İsrail kulübü Maccabi Ironi Ramat Gan ve Alman ekibi Mitteldeutscher'de oynadı.

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