Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic'i 2 sayı farkla geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. Haftasında Galatasaray MCT Technic, Türk Telekom'a konuk oldu.
Ankara Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar, 83-81'lik skorla kaybetti.
Türk Telekom galibiyeti getiren basketi 1.9 saniye kala buldu.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligdeki 3. mağlubiyetini aldı.
Öte yandan ev sahibi ekip Türk Telekom ise ligdeki 2. galibiyetini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
Türk Telekom: Smith 10, Devoe 12, Alexander 7, Doğuş Özdemiroğlu 10, Berkan Durmaz 8, Simonovic 9, Usher 4, Allman 19, Bankston 2, Ata Kahraman 2
Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Can Korkmaz, Palmer 22, Gillespie 4, White 14, Cummings 13, Rıdvan Öncel, Meeks 5, Muhsin Yaşar 8, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Bishop 7
1. Periyot: 22-19
Devre: 46-40
3. Periyot: 62-67