Türk Telekom deplasmanda kazandı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Türk Telekom deplasmanda Strasbourg'u 91-81 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom deplasmanda kazandı
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07 Nisan 2021 23:26
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'ndaki son maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg takımına 91-81 yenilerek organizasyona veda etti.

Rhenus Spor Salonu'nda oynanan maçta Türk Telekom özellikle Wiltjer ve Johnson'un etkili oyunlarıyla sahadan 10 farklı galibiyetle ayrılmayı başardı.
 Salon: Rhenus Spor Salonu

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Paulo Marques (Portekiz), Martin Vulic (Hırvatistan)

SIG Strasbourg: Colson 23, Wainright 2, Bohacik 21, Jefferson 13, Morin 2, Lansdowne 8, Maille 8, Udanoh 7, Cavaliere 7

Türk Telekom: Foster 13, Johnson 17, O'Bryant 4, Wiltjer 20, Dekker 21, Erdi Gülaslan 3, Baldwin, Samet Geyik 3, Can Korkmaz

1. Periyot: 25-22

Devre: 45-42

3. Periyot: 68-69



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