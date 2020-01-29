Tunay Torun'un yeni adresi belli oldu

Başakşehir ile yollarını ayıran Tunay Torun, bir diğer Süper Lig ekibi çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Tunay Torun'un yeni adresi belli oldu
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29 Ocak 2020 19:51
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Tunay Torun ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'de forma giydiği hatırlatılarak, "Tunay Torun ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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