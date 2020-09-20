Tümer Metin: 'G.Saray bu işi sonuna kadar götürür'

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçı değerlendirdi.



Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu olduğunun altını çizen Tümer Metin, "Galatasaray'ın formda oyuncu sayısı çok fazla. Geçen sene iş yapmayan oyuncular bu sezon iyi başladı. Diagne, Babel bunları söyleyebiliriz. Galatasaray iki haftalık görüntüsüyle bu işi sonuna kadar götüreceğini gösterdi" dedi.



Galatasaray geçen sezondan daha farklı bir görüntü çizdiğini de belirten Metin, "Oyuna girdikten sonra Diagne, Babel. Hepsi iyi oynuyor. Marcao bugün çok iyi oynadı. İçeride çok formda oyuncuları var Galatasaray'ın. Marcao'ya teklifler var ve bu kalitede oyuncu bulmak zor. Sağ tarafta Omar, bu akşam da iyiydi. Görevini son derece iyi yapıyor. Belhanda formda. Feghouli formda. Taylan uçuyor. Falcao atıyor" ifadelerini kullandı.



