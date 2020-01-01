Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Trump: "Michael Jordan, GOAT'tur"

ABD başkanı Donald Trump, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James yerine "GOAT" (Tarihin En İyisi) olarak seçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ABD başkanı Donald Trump, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James yerine "GOAT" (Tarihin En İyisi) olarak seçti.

Trump, OutKick'te Clay Travis'e katıldı ve tüm zamanların en büyük oyuncusunun kendisi için kim sorusu soruldu.

ABD başkanı, tercihini altı şampiyonluk kazanan Bulls efsanesinden yana kullandı:

"Michael Jordan. Üstelik, politik de değildi, bu yüzden insanlar onu daha çok seviyor."

James, Trump'ın rakibi Joe Biden'i desteklediğini birçok kez ifade etmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal