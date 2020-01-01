Trump: "Michael Jordan, GOAT'tur"

ABD başkanı Donald Trump, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James yerine "GOAT" (Tarihin En İyisi) olarak seçti.



Trump, OutKick'te Clay Travis'e katıldı ve tüm zamanların en büyük oyuncusunun kendisi için kim sorusu soruldu.



ABD başkanı, tercihini altı şampiyonluk kazanan Bulls efsanesinden yana kullandı:



"Michael Jordan. Üstelik, politik de değildi, bu yüzden insanlar onu daha çok seviyor."



James, Trump'ın rakibi Joe Biden'i desteklediğini birçok kez ifade etmişti.



