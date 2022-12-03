Trezeguet: 'İyi bir maç oldu'

Trabzonspor'da Trezeguet, Hull City ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Trezeguet yaptığı açıklamada, "İyi bir maç oldu. Bütün arkadaşalrımız oynama fırsatı buldu. Olumlu şeyleri çıkartıp ilk oynayacağımız kupa maçında bunu sahaya yansıtmak istiyoruz." dedi.



Oynadığı mevkiinin farketmediğini söyleyen başarılı oyuncu, "Ben iki kanatta da oynayabiliyoruum. Her pozisyonda elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Nerede oynadığım çok önemli değil." şeklinde konuştu.



Fenerbahçe derbisiyle ilgili sorulan soruya Mısırlı yıldız, "Trabzon'da dolu stat önünde oynamak çok güzel. Biz hep sıradaki maçı düşünüyoruz. Önümüzdeki maçı en iyi şekilde düşünen bir takımız. Yine aynı şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.





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