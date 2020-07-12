Trezeguet duble yaptı, Aston Villa umuda tutundu!

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Aston Villa, Crystal Palace'ı Trezeguet'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve 10 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com
Trezeguet duble yaptı, Aston Villa umuda tutundu!
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12 Temmuz 2020 18:19
İngiltere Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Aston Villa, Crystal Palace'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 59. dakikalarda Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Crystal Palace'ın 8. dakikada Sakho ile bulduğu gol, VAR sisteminin "elle oynama" uyarısı sonrasında iptal edildi.

Premier Lig'de 10 maç aradan sonra 3 puanla tanışan Aston Villa, puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 18. sırada kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalma umutlarını korudu. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Crystal Palace ise 42 puanla 14. sırada yer aldı.

Aston Villa, gelecek hafta Everton deplasmanına konuk olacak. Crystal Palace ise Manchester United'ı ağırlayacak.



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