Trabzonspor'un gündemindeki isim Oliver Burke

Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik daralmalar ve TFF'nin uyguladığı bütçe kısıtı birçok kulübü yeni sezon planlaması kapsamında kiralık oyunculara yöneltti. Trabzonspor transfer komitesi de bu doğrultuda arayışlar içerisinde.Gündeme gelen son isim iseoldu. Şimdiye kadar bonservisine tam 30 milyon Euro ödenen, bonservisi West Bromwich'te olmasına karşın son iki sezonu kiralık olarak Celtic ve Alaves'te geçiren 23 yaşındaki futbolcu için Fırtına menajerler vasıtasıyla devrede.Şartları araştırılıyorKanatlarda oynayabilen hücumcu, kulübünün kadrosunda düşünülmüyor ve kiralanacak. Trabzonspor da Newton'un raporu doğrultusunda başarılı futbolcunun şartlarını araştırmaya başladı. Uygun bir maliyet çıkarsa düğmeye basılacak.