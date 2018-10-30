KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİM BEKLENİYOR

8 SEZONDUR KUPAYA HASRET

TRABZONSPOR'UN BUGSAŞSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:



Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'unda 31 Ekim Çarşamba günü deplasmanda 2'nci Lig ekibi Bugsaşspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.Ligde iki maçlık galibiyet serisinin ardından son iki maçından beraberlikle ayrılan ve zirve yarışında önemli kayıplar yaşayan Trabzonspor, kupada moral bulmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'na 4'üncü Tur'da dahil olan bordo-mavililer, 31 Ekim Çarşamba günü deplasmanda konuk olacağı Bugsaşspor'u mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Saat 13.00'de Ostim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.Trabzonspor'da bu maç öncesi Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Bugsaşspor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması, ayrıca takımdaki genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor.Türkiye Kupası'nda 8 yıllık özlem çeken Trabzonspor, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Söz konusu sezondan bu yana Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamayan Trabzonspor, bu süreçte sadece 1 kez finale yükselebildi. Bordo mavililer, 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4'üncü turda, 2014-15 ve 2015-16'da son 16 turunda, 2016-17'de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.Uğurcan- Zeki, Hüseyin, Batuhan, Ibanez, Kucka, Murat Cem, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, EkubanSAKAT: Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme, YusufCEZALI: Yok