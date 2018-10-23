Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Onazi açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da sakat futbolcular Anthony Nwakaeme ve Ogenyi Onazi'nin durumu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı sonrası sağ kasık kasında (adduktor) ağrı hisseden Onazi ve yine aynı şikayetle müsabaka kadrosundan çıkartılan Nwakaeme'nin gerekli muayenelerinin yapıldığını belirtti.Bozdoğan, "Bu sabah çekilen MR sonuçlarına göre, Nwakaeme'de birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Oyuncumuz, 7-10 gün arası takım çalışmalarına katılamayacak. Onazi ise koruma amaçlı iki gün boyunca takımdan ayrı tedavi olup, salon çalışması gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.