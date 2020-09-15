Trabzonspor'dan forvet transferi geldi

Alexander Sörloth ile yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor yeni forvetini buldu.
Bordo-mavili ekibin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzayı atmak üzere Türkiye'ye geldi.
Stoke City forması giyen Benik Afobe, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bristol City'de 13 maçta forma giydi ve 3 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu, uzun süre çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamamıştı.
Afobe'nin performansı
Premier League
63 maç, 10 gol, 4 asist
Championship
160 maç, 43 gol, 12 asist
League One
50 maç, 15 gol, 10 asist
Bordo-mavili ekibin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzayı atmak üzere Türkiye'ye geldi.
Stoke City forması giyen Benik Afobe, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bristol City'de 13 maçta forma giydi ve 3 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu, uzun süre çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamamıştı.
Afobe'nin performansı
Premier League
63 maç, 10 gol, 4 asist
Championship
160 maç, 43 gol, 12 asist
League One
50 maç, 15 gol, 10 asist
Trabzonspor'un transfer için Türkiye'ye getirdiği Benik Afobe, kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkıyor. ✈
🏴Arsenal
🏴Huddersfield
🏴Reading
🏴Bolton
🏴Milwall
🏴Sheff Wed
🏴MK Dons
🏴Wolverhampton
🏴Bournemouth
🏴Stoke City
🏴Bristol City
⌛Trabzonspor pic.twitter.com/P4YIPWLP25
— Sporx (@sporx) September 15, 2020