Trabzonspor'dan forvet transferi geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Stoke City'nin 27 yaşındaki golcüsü Benik Afobe, Türkiye'ye geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Trabzonspor'dan forvet transferi geldi
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15 Eylül 2020 17:08
Alexander Sörloth ile yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor yeni forvetini buldu.

Bordo-mavili ekibin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzayı atmak üzere Türkiye'ye geldi.

Stoke City forması giyen Benik Afobe, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bristol City'de 13 maçta forma giydi ve 3 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu, uzun süre çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamamıştı.

Afobe'nin performansı
Premier League
63 maç, 10 gol, 4 asist

Championship
160 maç, 43 gol, 12 asist

League One
50 maç, 15 gol, 10 asist



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