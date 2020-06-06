Trabzonspor'dan CAS kuşatmas

Trabzonspor, Avrupa kupalarından men cezasına kalın bir dosyayla itiraz edecek. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından ekonomik kriterleri yerine getirmediği için 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası alan Trabzonspor'un hukuk kurulu, cezaya sebebiyet veren maddeleri detaylı şekilde inceledi.Trabzonspor kulübü, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği sizin (UEFA) de talebiniz doğrultusunda gelir gider dengelerinde önemli bir aşama kaydetmiş hatta yakın zaman içerisinde kâr açıklamıştır.Yine UEFA'nın talebi doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan Lisans Talimatları'na harfiyen uyulmuş, hatta örnek gösterilen hale gelinmiştir.Bu arada UEFA'nın ceza vermesine neden olan vergi ve borsa gibi konularla eski döneme ait hesaplar da detaylı bir şekilde tekrar izah edilerek, ekonomik konularda hiçbir hata olmadığı vurgulanacak. Ayrıca kulübün bağımsız denetçiler tarafından da sıklıkla kontrol edildiği anlatılacak.UEFA'nın kendinden bağımsız olarak Finansal Kontrol Kurulu tarafından verilen bu ceza sonrası bordo-mavili yönetim ile iletişime geçtiği ve kendilerinin kulübün ekonomik olarak attığı adımlardaki memnuniyeti dile getirdiği de savunmada vurgulanacak.Son dönemde özellikle Bankalar Birliği yapılandırması sonrası her hangi bir futbolcu, menajer veya kulüple davalık olunmadığı da savunmada önemle dile getirilecek.Trabzonspor yönetimi 10 günlük itiraz süresinde CAS'a başvurduktan sonra değerlendirmenin de bir an önce yapılmasını isteyecek. Normal şartlarda Trabzonspor'un itirazına ağustos ayında cevap verileceği ancak bordo-mavili yönetimin bu tarihin öne çekilmesini talep edeceği belirtildi.