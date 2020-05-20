Trabzonspor'da takım ve personel kampa girecek

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, salgın sürecinde aldıkları önlemler ve bundan sonrası için konuştu. Güven, takım ve tesis personeline bugün 4. kez Kovid-19 testi uygulayacaklarını belirterek, "Sonuçların hepsi negatif çıkarsa da tüm arkadaşları bir haftalığına tesislerde kampa alacağız. Çünkü artık müsabaka evresi dediğimiz son evre yaklaşıyor ve biz hazırız" dedi.Yaşar Kibar Güven, futbolcuların antrenman sahasında mutlu olduğunu da vurgulayarak, "Biz de onların mutluluğunu sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Negatif çıktıkça moral ve motivasyon artıyor" diye konuştu. Güven, salgının çıktığı ilk günden itibaren çok ciddi önlemler aldıklarını da vurgulayarak, "Biz işi gerçekten ciddiye aldık. Bugüne kadar hiç dağıtmadıysak 3 bin üzeri maske dağıttık sporcularımıza. Ancak sonuçta Türkiye'deki Koronavirüs salgınının çok büyük bir bölümü İstanbul'da. Biz bir tedbir alıyorsak oradakiler iki katı tedbir almalı" diyerek sözlerini bitirdi.Sakatlıkları bulunan Sörloth ve Ndiaye'yle ilgili de konuşan Güven, "Sörloth'un ayağında kapsül zedelenmesi vardı. Haftaya takımla birlikte başlayacak. Zaman zaman ağrıları olabilir. Ayak parmağı eklem yerine yakın olduğu için yani hareketli bölgede olduğundan bazen ağrıları olacak. Başakşehir maçı öncesi darbe almıştı, ondan kaynaklı ancak sıkıntılı bir durum değil. Ndiaye de bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak" dedi.