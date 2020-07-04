Trabzonspor'da Kovid-19 test sonuçları belli oldu

Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi yapılan Kovid-19 teslerinin sonuçları belli oldu.

Haber; AA
Trabzonspor'da Kovid-19 test sonuçları belli oldu
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04 Temmuz 2020 14:07
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on birincisi yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.



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