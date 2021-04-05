Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen formayı bırakmıyor

Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası sağ bekte sıkıntı çeken Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in performansı dikkat çekti

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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen formayı bırakmıyor
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05 Nisan 2021 11:44
Hüseyin Türkmen
Hüseyin Türkmen
Trabzonspor
Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası sağ bekte sıkıntı çeken Trabzonspor'a Hüseyin Türkmen ilaç oldu.

Esas bölgesi stoper olan genç futbolcu, özellikle Sivas karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla tam not aldı.

Rakibin en büyük hücum silahı olan Gradel'i çok iyi durduran Hüseyin, sağ bekte formayı kapmış oldu. Hüseyin'in, salı günü Kayseri maçında da 11'de olacağı öğrenildi.



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