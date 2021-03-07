Trabzonspor'da "birlik" çağrısı!

FIFA'ya başvuru için diğer kulüpler de bilgilendirildi. Bordo-mavililer, hazırlattığı şikâyet dilekçesini Kulüpler Birliği'ne de sunarak, FIFA standartlarının uygulanması için, 'Birlikte hareket edelim' çağrısında bulundu

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da 'birlik' çağrısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2021 11:33
Trabzonspor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı, "TFF'nin kurulları bağımsız değil bu nedenle özgür karar veremez" şeklindeki tavsiye kararlarını esas alarak FIFA'ya yapacağı başvuru için Kulüpler Birliği'ni bilgilendirdi. Yarın yapılacak başvurunun dilekçesini Kulüpler Birliği'ne de sunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Beraber hareket edelim, bu futbol düzeni hepimizin canını yakıyor" çağrısında bulundu. Kulüpler Birliği üyeleri talebi değerlendirmek için fikir birliğine vardı. Kulüplerin, Trabzonspor'un çağrısına bağımsız olarak cevap vereceği ve ortak kararın Kulüpler Birliği tarafından alınacağı belirtildi.

ABDULLAH AVCI İLE DİPTEN ZİRVEYE
Trabzonspor, Abdullah Avcı geldikten sonra dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan bordo- mavililer, bu sezon dış sahada 29 puan topladı. Karadeniz ekibi söz konusu puanların 26'sını ise Avcı ile elde etti. Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda 10 maça çıkan Fırtına, 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.