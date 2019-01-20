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Trabzonspor'da bir sakatlık şoku daha! Kırık...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir maçında sakatlanıp oyundan çıkan Joao Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'da bir sakatlık şoku daha! Kırık...
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20 Ocak 2019 21:42
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan ve yerini Abdülkadir Parmak'a bırakan Joao Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

Bordo - Mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık var. Yaşananları sadece ben değil milyonlar izledi. Sporcu sağlığı önemli derken sadece kafa kafaya çarpışanlar değil kurallar da önemlidir ve biz ciddi bir hasar aldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan oyuncular kervanına Sosa ve sezonu kapatan Onazi'den sonra Joao Pereira da katıldı.

SAĞLIK KURULU'NDAN DA RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Joao Pereira'nın durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyundan çıkmasının ardından Pereira'nın önce soyunma odasında muayenesinin yapıldığını, ardından hastanede filminin çekildiğini belirten Güven, "Pereira'nın darbeye bağlı sol ayak 3. tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır." ifadelerini kullandı.



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