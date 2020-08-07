Trabzonspor'da Alexander Sörloth santrancı

Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan (24 gol) Alexander Sörloth'un performansı yurt dışında da ses getirdi ve menajerler Norveçli golcü için bordo-mavili kulübün kapısını çalmaya başladılar.Ancak yönetim bir yıl daha kiralık sözleşmesi olan Sörloth için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri gündemine dahi almayacak. Böyle bir teklif gelmesi durumunda ise 6 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak, üzerini kâr olarak kasaya koyma seçeneği de var.Aksi bir durumda ise oyuncunun '9 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini aktif etmemek için bu yıl satın alma opsiyonu kullanılmayacak.