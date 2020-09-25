Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
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25 Eylül 2020 11:50
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan, ikinci haftada da Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Karadeniz ekibinde, Ekuban, Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi takımda yer alamayacak. İyileşen Pereira ve Marlon'un kadroda yer alması bekleniyor.



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