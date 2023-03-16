Trabzonspor üst sıradakilere yenilmiyor

Ligde 25. haftayı 4. sıradaki Adana Demirspor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle kapatan Fırtına, üst sıradaki takımlara kolay geçit vermedi.



Bordo-mavili takım, ligin ilk 7 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 14 puan çıkardı.



Fırtına iç saha performansıyla ilk 3 yarışını sürdürüyor. Karadeniz devi, bu sezon Akyazı'da 2.3 puan ortalaması yakaladı. Deplasmanda ise 11 maçta 11 puan toplandı ve puan ortalaması; 1. Trabzonspor iç sahada 13 maçta toplam 7 gol yerken, 24 kez rakip fileleri havalandırdı. Deplasmanda 25 gol yerken, 15 gol attı.



"TARAFTARIMIZI ÜZDÜK"



Karadeniz devinin kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon iç saha maçlarında daha başarılı oldu. 26 yaşındaki eldiven, "Şampiyonluk sonrası bu dönem kötü sonuçlarla taraftarımızı üzdük. Bu nedenle özür diliyoruz. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin" dedi.





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