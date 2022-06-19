Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken, Abdülkadir Ömür'ün geleceği de merak ediliyor. Bordo-mavili futbolcu için Trabzonspor yönetimi yol haritasını belirledi.
ABDÜLKADİR İÇİN YOL HARİTASI BELLİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı toplantıda Abdülkadir Ömür ile ilgili planı yaptı. Futbolcu için Avrupa'dan transfer teklifleri beklenecek.
MENAJERLER VASITASIYLA YOKLAMALAR VAR
Trabzonspor'a bazı menajerler vasıtasıyla çeşitli öneriler geliyor. Ancak; yönetim transferle ilgili resmi bir teklif bekliyor. Bu teklife göre Abdülkadir'in geleceği şekillenecek.
İYİ TEKLİFTE ÖNÜ AÇILACAK
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetime, "Kulübün menfaati neyi gerekiyorsa onu yapalım. Oyuncu değerini buluyorsa önünü açabiliriz. Her iki tarafın da mutlu olması önemli" dedi.
BEKLENEN TEKLİF GELMEZSE NE OLACAK?
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce Manchester City'den 23 milyon Euro teklif geldiğinde Abdülkadir Ömür'ün ayrılığına sıcak bakmamıştı. Sporting Lizbon'un da 20 milyon Euro teklif ettiği futbolcu kariyerinde geriye gitmiş ve Avcı'nın özel görüşmesi sonrasında futbolcu performansını artırmıştı. Avcı, şayet iyi bir teklif gelmezse Abdülkadir'in tam anlamıyla futbola konsantre olması için çaba gösterecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Trabzonspor'da geçen sezon Abdülkadir Ömür 38 maçta 2448 dakika süre aldı ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. 10 numara pozisyonunun dışında orta sahanın sağı ve merkez orta sahada oynayabilen 22 yaşındaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 11 milyon Euro değer biçiliyor.
Trabzonspor'un transferde Ömür planı!
ABDÜLKADİR İÇİN YOL HARİTASI BELLİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı toplantıda Abdülkadir Ömür ile ilgili planı yaptı. Futbolcu için Avrupa'dan transfer teklifleri beklenecek.
MENAJERLER VASITASIYLA YOKLAMALAR VAR
Trabzonspor'a bazı menajerler vasıtasıyla çeşitli öneriler geliyor. Ancak; yönetim transferle ilgili resmi bir teklif bekliyor. Bu teklife göre Abdülkadir'in geleceği şekillenecek.
İYİ TEKLİFTE ÖNÜ AÇILACAK
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetime, "Kulübün menfaati neyi gerekiyorsa onu yapalım. Oyuncu değerini buluyorsa önünü açabiliriz. Her iki tarafın da mutlu olması önemli" dedi.
BEKLENEN TEKLİF GELMEZSE NE OLACAK?
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce Manchester City'den 23 milyon Euro teklif geldiğinde Abdülkadir Ömür'ün ayrılığına sıcak bakmamıştı. Sporting Lizbon'un da 20 milyon Euro teklif ettiği futbolcu kariyerinde geriye gitmiş ve Avcı'nın özel görüşmesi sonrasında futbolcu performansını artırmıştı. Avcı, şayet iyi bir teklif gelmezse Abdülkadir'in tam anlamıyla futbola konsantre olması için çaba gösterecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Trabzonspor'da geçen sezon Abdülkadir Ömür 38 maçta 2448 dakika süre aldı ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. 10 numara pozisyonunun dışında orta sahanın sağı ve merkez orta sahada oynayabilen 22 yaşındaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 11 milyon Euro değer biçiliyor.
Trabzonspor'un transferde Ömür planı!
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