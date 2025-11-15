15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Trabzonspor'un stoper hedefi: Alex Douglas

Trabzonspor, savunma rotasyonunu güçlendirmek için Lech Poznan forması giyen 24 yaşındaki İsveçli stoper Alex Douglas'ı gündemine aldı.

15 Kasım 2025 13:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'un stoper hedefi: Alex Douglas






Stoper rotasyonuna takviye planlayan Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
 
Polonya basınında çıkan haberlerde, bordo-mavililerin, Polonya ekiplerinden Lech Poznan'da oynayan 24 yaşındaki stoper Alex Douglas ile ilgilendiği savunuldu.
 
İsveçli stoperin Trabzonspor'un listesinde olduğu ve ocak ayında görüşmelerin gerçekleşebileceği öne sürüldü. Karadeniz devinin daha önce de Alex Douglas ile ilgilendiği ve oyuncuyu yakından tanıdığı kaydedildi.
 
14 MAÇTA FORMA GİYDİ
 
Alex Douglas'ın Polonya kulübü Lech Poznan ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Polonya'ya transfer olan Douglas'ın piyasa değerinin 2 milyon euro olduğu anımsatıldı.
 
Gana pasaportu da olan İsveçli stoper bu sezon Lech Poznan formasıyla 14 resmi maçta oynadı ve toplamda 959 dakika sahada kaldı. Ayrıca Eylül 2024'ten beri İsveç Milli Takımı'nda da yer alan Alex Douglas, ülkesinde de takip ediliyor.
 
POLONYA'DA ŞAMPİYON
 
Alex Douglas, Temmuz 2024'te transfer olduğu Lech Poznan'da geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladı.
 
Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Polonya'da kazanan 24 yaşındaki savunmacı performansıyla alkış topladı. Şu anda kariyerinde çıkışa geçen Alex Douglas, Lech Poznan'da takımda en iyileri arasında yer alıyor.
 
İSVEÇ'TEN YAKIN TAKİP
 
Bordo-mavililerin transfer gündeminde yer alan Alex Douglas, bir yandan İsveç'te de takip ediliyor.
 
Geçtiğimiz yıldan beri İsveç Milli Takımı'na da davet edilen 24 yaşındaki stoperin performansı mercek altına alınıyor. Douglas, bu nedenle kariyerinde daha büyük bir adım atmak istiyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
