YAVUZ AYGÜN İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

TRABZONSPOR'A TRANSFER OLMAK İSTİYOR

YAVUZ AYGÜN'ÜN PERFORMANSI

Trabzonspor'da transferde önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanması bekleniyor. Bordo-mavili ekipte Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un ayrılmasının ardından yeni bir kaleci transferi gündeme geldi. Trabzonspor, Yavuz Aygün'ü gündemine aldı.Onur Recep Kıvrak ile aynı dönemde takımda yer alması nedeniyle forma şansı bulamayan 26 yaşındaki kaleci için harekete geçildi. Yavuz Aygün; Göztepe, Yeni Orduspor, Boluspor ve Fatih Karagümrük takımlarda görev aldı.Genç file bekçisi son olarak Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük takımında forma giydi. Sözleşmesi sona ermesiyle serbest statüde yer alan 26 yaşındaki eldiven, alternatifli kadro planlaması yapan eski takımına dönmek istiyor.Yavuz Aygün, Trabzonspor A takım formasıyla 1 resmi karşılaşmada görev aldı. Aygün, Fatih Karagümrük formasıyla 2020-2021 sezonunda sadece 1 karşılaşmada görev almıştı.