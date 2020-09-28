Trabzonspor stoperi Chelsea'de buldu

Stoper transferi için arayışta olan Trabzonspor, genç Chelsea oyuncusu Jake Clarke-Salter'e yöneldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor stoperi Chelsea'de buldu
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28 Eylül 2020 21:22
Stoper mevkisinde sorun yaşayan ve transfer için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor, Chelsea'nin U23 takımında forma giyen İngiliz Jake Clarke-Salter'ı transfer etmek istiyor.

Genç stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Club Brugge de ilgileniyor. Clarke-Salter, daha önce Championship ekibi Birmingham'ın formasını giydi.

Chelsea taraftarları ise hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar, Clarke-Salter'ın Club Brugge'e giderek daha çok deneyim kazanabileceğini söylüyor.

Bir grup taraftar da bu sezon Chelsea'den Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Baker'ın yanına gitmesi gerektiğini düşünüyor.



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