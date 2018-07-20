Trabzonspor, Spartak Moskova'ya farklı yenildi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan, Avusturya'nın Villach kentinde oynadığı 3. hazırlık maçında Rusya'nıntakımınamağlup oldu.9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Rodallega'nın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top kaleci Maksimenko'yu yanıltarak filelerle buluştu: 0-128. dakikada çalımlarla soldan ceza sahasına giren Promes'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Glushakov, yerden bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı:1-143. dakikada Hanni'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lomovitsky, Mustafa Akbaş'ın müdahalesi ile yerde kalınca karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Promes, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2İlk yarı Spartak Moskova'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.88. dakikada sağ taraftan ceza alanına gönderilen yerden ortada oluşan karambolde topla buluşan Promes, plase vuruşla kendisinin ikinci takımının 3. golünü kaydetti: 3-190+1 dakikada Promes'in soldan kullandığı köşe atışında, savunmada Cafer Tosun'un uzaklaştırmak istediği top Gigot'un önüne düştü. Bu futbolcu da meşin yuvarlığı filelere göndererek karşılaşmanın sonucunu belirledi: 1-4.Kampta daha önce iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, üçüncü maçında ilk yenilgisini aldı.Trabzonspor'un Spartak Moskova ile oynadığı maçta taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Az sayıda tribün kapasitesi olmasına taraftarlar takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.Maçı izlemeye gelen az sayıda Rus taraftar, takımları ve Gökdeniz Karadeniz lehine tezahüratlarda bulundu.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün bordo-mavili takımın kampını ziyaret etti. Akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek olan Ağaoğlu karşılaşmaya gelmezken yönetimden futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, maçı izledi.Villach VölkendorfThomas Schmautz, Michael Terbul, Gerhard Meschnark (Avusturya)Onur Recep Kıvrak (Dk. 46 Uğurcan Çakır), Pereira, Hüseyin Türkmen (Dk. 84 Murat Cem Akpınar), Mustafa Akbaş, Ibanez (Dk. 80 Ahmet Hakan Sevinç), Onazi (Dk. 58 Batuhan Artarslan), Kucka (Dk. 69 Sosa), Olcay Şahan (Dk. 69 Novak), Yusuf Yazıcı (Dk. 69 Cafer Tosun), Abdülkadir Parmak, Rodallega (Dk. 73 Shidaev)Maksimenko, Eschenko, Gigot, Bocchetti (Dk. 62 Dzhikia), Kombarov (Dk. 72 Melgarejo), Glushakov (Dk. 72 Eremenko), Fernando (Dk. 72 Popov), Promes, Lomovitsky (Dk. 72 Timofeev), Hanni, Ze Luis (Dk. 72 Rocha)Dk. 9 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 28 Glushakov, Dk. 43 ve 89 Promes, Dk 90+1 Gigot (Spartak Moskova)Dk. 64 Ibanez (Trabzonspor) Dk. 80 Eschenko (Spartak Moskova)