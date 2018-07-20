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Trabzonspor - Spartak Moskova maçının kanalı ve saati

Trabzonspor, Spartak Moskova ile hazırlık maçında son durumunu test edecek. Peki Trabzonspor'un Rus ekibi Spartak Moskova ile oynayacağı maç hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Trabzonspor - Spartak Moskova maçının ayrıntıları...

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor - Spartak Moskova maçının kanalı ve saati
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20 Temmuz 2018 11:24
Trabzonspor - Spartak Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor hazırlık maçında Rusya Ligi'nin önde gelen takımlarından Spartak Moskova ile karşılaşacak. Ünal Karman yönetimindeki Trabzonspor, Slovenya'daki ikinci etap kampında ilk maçında Slovenya PrvaLiga ekiplerinden NK Triglav Kranj'ı 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer son olarak Hırvatistan 1'inci Lig ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Trabzonspor'un saat 19:00'da Avusturya-Villach'ta Spartak Moskova ile oynayacağı karşılaşma bordo-mavililerin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA BURAK YILMAZ NE ZAMAN DÖNECEK?

Trabzonspor'un Slovenya kampında kasığında yaşadığı şiddetli ağrıların ardından İstanbul'da operasyon geçiren Burak Yılmaz, dinlenmeye başladı.

Tecrübeli oyuncu sakatlığı ve iyi geçen ameliyatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geçen sezon iğne ile sürekli oynadığım için kaslarımda güçsüzleşme olmuştu. Dönüş sürem çok uzun olmayacak. Bunu herkes görecek çünkü kendimi güçlü hissediyorum. Çabuk döneceğim. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyordum ama bu ufak şansızlığın da üstesinden geleceğim" dedi.

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