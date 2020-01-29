Trabzonspor, Manoel Messias'ı bitirmek üzere

Trabzonspor stoper transferini bitirmek üzere. Bordo-Mavililer, Cruzerio'nun stoperi Manoel Messias'ı kiralık olarak Trabzon'a getirecek.
Cruzerio'nun Futbol Direktörü Manoel Messias hakkında yaptığı açıklamada; "Bildiğime göre Manoel 24 saat içinde Türkiye'ye gidecek. Ancak bu resmi olmayan bilgi, tarih değişebilir. Kısa süre içinde ayrılacağını söyleyebilirim." dedi.
Cruzerio, 2020 sonunda sözleşmesi sona erecek Manoel Messias'ın sözleşmesini uzatacak. Oyuncunun kiralama süresi bitiminde bedelsiz ayrılmaması için böyle bir yola girecek olan Cruziero; oyuncunun sözleşmesini uzattıktan sonra Trabzonspor'a kiralayacak.
29 yaşındaki Manoel Messias Cruzerio formasıyla, 2019 sezonunda 39 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper bu 39 maçta takımına 1 gollük katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Cruzerio'nun Futbol Direktörü Manoel Messias hakkında yaptığı açıklamada; "Bildiğime göre Manoel 24 saat içinde Türkiye'ye gidecek. Ancak bu resmi olmayan bilgi, tarih değişebilir. Kısa süre içinde ayrılacağını söyleyebilirim." dedi.
Cruzerio, 2020 sonunda sözleşmesi sona erecek Manoel Messias'ın sözleşmesini uzatacak. Oyuncunun kiralama süresi bitiminde bedelsiz ayrılmaması için böyle bir yola girecek olan Cruziero; oyuncunun sözleşmesini uzattıktan sonra Trabzonspor'a kiralayacak.
29 yaşındaki Manoel Messias Cruzerio formasıyla, 2019 sezonunda 39 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper bu 39 maçta takımına 1 gollük katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın