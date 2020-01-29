Trabzonspor, Manoel Messias'ı bitirmek üzere

Trabzonspor stoper transferini bitirmek üzere. Bordo-Mavililer, Cruzerio'nun stoperi Manoel Messias'ı kiralık olarak Trabzon'a getirecek.Cruzerio'nun Futbol Direktörü Manoel Messias hakkında yaptığı açıklamada; "" dedi.Cruzerio, 2020 sonunda sözleşmesi sona erecek Manoel Messias'ın sözleşmesini uzatacak. Oyuncunun kiralama süresi bitiminde bedelsiz ayrılmaması için böyle bir yola girecek olan Cruziero; oyuncunun sözleşmesini uzattıktan sonra Trabzonspor'a kiralayacak.29 yaşındaki Manoel Messias Cruzerio formasıyla, 2019 sezonunda. Brezilyalı stoper bu 39 maçta takımınakatkı sağladı.