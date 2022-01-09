Trabzonspor, kalesine duvar ördü!

Trabzonspor, göz kamaştırıcı hücum hattı dışında savunmadaki performansıyla da dikkat çekiyor. 14 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Trabzonspor, sahasındaki son 5 maçta ise kalesinde gol görmedi.



Trabzonspor maçların ikinci yarısında sadece 4 gol yedi. Maçların ikinci yarısında Trabzonspor 250 dakikada bir gol yeme istatistiğine sahip. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakiplerine adeta duvar örüyor.



Karadeniz Fırtınası, Yeni Malatyaspor karşısında muhteşem istatistiklere imza attı. Özellikle ilk yarıda inanılmaz bir performans sergiledi. İlk yarıda Yeni Malatyaspor'un Trabzonspor yarı sahasında topla oynadığı süre sadece 81 saniye…



Trabzonspor'un az gol yeme istatistiğinde şüphesiz Uğurcan Çakır'ın da büyük payı var. Milli kaleci performansıyla maç sonuçlarına direkt etki ediyor. Avrupa'nın dev kulüpleri onu transfer etmek için yarışıyor.





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