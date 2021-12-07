Trabzonspor geçen sezonu ikiye katladı!

Geçen sezon ligin 15. haftasında 20 puanı bulunan Trabzonspor, bu sezon ise aynı dönemde 39 puan topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor geçen sezonu ikiye katladı!
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07 Aralık 2021 11:29
Geçen sezon ligin 15. haftasında 20 puanı bulunan Trabzonspor, bu sezon ise performansını ikiye katlayarak aynı dönemde 39 puan topladı.

Aynı periyotta neredeyse 2 katı puanı hanesine yazdıran Bordo- Mavililer, ligde namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Geçen sezon ise 15. hafta sonunda 9. sıradaydı.

Öte yandan Abdullah Avcı, toplamda 47 lig maçında takımın başında yer alırken, 30 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 yenilgi ile 2.30'luk müthiş bir puan ortalaması yakaladı. 


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