Trabzonspor, Edgar ve Hugo'yu satmıyor!

Trabzonspor, stoperler Edgar ve Hugo'nun menajerini "Kesinlikle teklif getirmenizi istemiyoruz" diye bir kez daha uyardı.

Abone Ol
Trabzonspor, Edgar ve Hugo'yu satmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2021 14:13
Trabzonspor'un birçok futbolcusuna teklifler geliyor. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Edgar ve partneri 29 yaşındaki Brezilyalı Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin. İkisi de satılmayacak" uyarısını bir kez daha yaptı.

Gelecek sezon kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu da öğrenildi. Özellikle iki fubolcunun performansı teknik direktör Abdullah Avcı'yı fazlasıyla memnun etmiş durumda.

Portekizli Edgar'ın sözleşmesi 2022'de bitecek. Brezilyalı Hugo'nun ise 2024'e kadar anlaşması var.

VAZGEÇİLMEZ EDGAR

Önceki seneyi Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık geçiren 27 yaşındaki stoper, bordo-mavili takıma çok güçlü döndü. Savunmada yeni partneri Hugo ile süper bir uyum yakalayan Edgar, ligin adeta tozunu attı. Portekizli futbolcu, 35 maçta 2 bin 966 dakika süre alırken başarılı performansını 2 golle süsledi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.