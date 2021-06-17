Trabzonspor, Edgar Ie kararını verdi!

Saint Etienne'in Edgar IE'ye ilgisi devam ederken, menajerler aracılığıyla gelen öneriler tekrar geri çevrildi. Trabzonspor Yönetimi, "Kesinlikle satmayacağız" cevabını iletti.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Edgar Ie kararını verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2021 12:05
Trabzonspor'da geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla tam not alan ve Vitor Hugo ile müthiş bir ikili olan Edgar Ie'ye özellikle Fransa'dan ciddi ilgi var. Saint Etienne Kulübü, menajerler aracılığıyla tekrar nabız yoklamaya başladı. Ancak Trabzonspor Yönetimi, tavrını değiştirmedi.

"Edgar'ı kesinlikle satmayacağız" cevabı iletilirken, oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılacak. Bordo Mavililer, önümüzdeki sezon Edgar'ın maaşını da 750 bin Euro'dan 1 milyon Euro seviyelerine çekmeye hazırlanıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.