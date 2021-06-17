Trabzonspor, Edgar Ie kararını verdi!

Trabzonspor'da geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla tam not alan ve Vitor Hugo ile müthiş bir ikili olan Edgar Ie'ye özellikle Fransa'dan ciddi ilgi var. Saint Etienne Kulübü, menajerler aracılığıyla tekrar nabız yoklamaya başladı. Ancak Trabzonspor Yönetimi, tavrını değiştirmedi.



"Edgar'ı kesinlikle satmayacağız" cevabı iletilirken, oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılacak. Bordo Mavililer, önümüzdeki sezon Edgar'ın maaşını da 750 bin Euro'dan 1 milyon Euro seviyelerine çekmeye hazırlanıyor.



