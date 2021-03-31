Trabzonspor, Djaniny'siz zorlanıyor

Trabzonspor, Djaniny'nin olmadığı maçlarda zorlanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Djaniny'siz zorlanıyor
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31 Mart 2021 12:22
Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, kart cezası bulunan forvet oyuncusu Djaniny Semedo'dan bu karşılaşmada faydalanamayacak. 

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak sezonun ilk haftalarına göre başarılı bir grafik ortaya koyarken, Djaniny'nin forma giymediği maçlarda ise zorlandı ve puan kayıpları yaşadı.

Trabzonspor, Avcı döneminde Djaniny'nin görev yapmadığı 3 maçta, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puan kayıplarına engel olamadı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda sahasında Demir Grup Sivasspor'la 1-1, Hes Kablo  Kayserispor'la da deplasmanda 0-0 berabere kalırken, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 3-1 kaybetti.

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takım, bu futbolcunun oynamadığı 3 maçta 7 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.



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