08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Trabzonspor'dan Sterling için teklif!

Trabzonspor, Raheem Sterling için Chelsea'ya resmi teklif yaptı. İngiliz futbolcunun kararı bekleniyor.

calendar 08 Eylül 2025 20:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Sterling için teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trabzonspor, Chelsea forması giyen Raheem Sterling'in transferi için harekete geçti.

Bordo-mavililer, Sterling'in transferi için Chelsea'ye resmi teklif sundu.

Chelsea, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İngiliz futbolcunun transferine sıcak bakıyor. Transfer için 30 yaşındaki futbolcunun kararı bekleniyor.

Geçen sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçiren Sterling, Arsenal forması altında 28 maça çıktı ve 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. [61Saat]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
