Trabzonspor'dan Sterling için teklif!

Trabzonspor, Chelsea forması giyen Raheem Sterling'in transferi için harekete geçti.
Bordo-mavililer, Sterling'in transferi için Chelsea'ye resmi teklif sundu.
Chelsea, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İngiliz futbolcunun transferine sıcak bakıyor. Transfer için 30 yaşındaki futbolcunun kararı bekleniyor.
Geçen sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçiren Sterling, Arsenal forması altında 28 maça çıktı ve 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. [61Saat]
