Trabzonspor'dan Sörloth'a; 'Gel Kral ol'

Trabzonspor yeni sezona bomba gibi giriyor... Kamp dönemi öncesinde sağ bek Bruno Peres, sol kanat Gervinho, orta saha Marek Hamsik ve forvet Fode Koita'ya imza attıran Karadeniz devi şimdi de gözünü eski kralı Alexander Sörloth'a dikti. Ancak bu transfer öncesinde önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.



Transfer çalışmalarını gizli yürüten Fırtına, girişimlerine devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Leipzig'in oyuncuyla ilgili bir tasarrufu olursa önce bizimle temasa geçecekler. Acele etmeyeceğiz. Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek" demişti.



Teknik direktör Abdullah Avcı da "Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı. Karadeniz devinin kurmayları, 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da başka taliplerinin de olduğunu düşünerek işi sıkı tutuyor.



TRABZON'A GEL KRAL OL



Kuzey'in Kralı ile sürekli temas halinde olan bordo- mavili yöneticilerin, "Trabzon'da yaptıkların ortada. Taraftarımız seni çok seviyor, tüm şehir seni bekliyor. Geri dön ve yeniden rekorları alt üst et. Güçlü bir takım kuruyoruz ve sen en önemli isimlerimizden birisi olacaksın" oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.



ORTALAMA 2.23 OLMUŞTU



Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi.



