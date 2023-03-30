Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tufan Koç, Trabzonspor maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Asbaşkan Koç, geçten sezon Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u elediklerini, lig maçında ise yenildiklerini hatırlatarak, "Bu kez deplasmanda rövanşı almak istiyoruz" dedi.



Asbaşkan Koç, "Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Trabzonspor'u ikinci yarıda bulduğumuz gollerle 4-2 mağlup etmiştik. Cumartesi günü oynanacak maçta herhangi bir hakem hatasına maruz kalmadığımız sürece Trabzonspor'u yeneceğimizden taraftarımızın şüphesi olmasın. Takım olarak bu maça tam anlamıyla hazırız. Trabzon deplasmanından galibiyetle döneceğiz." şeklinde konuştu.



Haber: Faruk AYDEMİR





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