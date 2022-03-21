Trabzonspor'dan büyük İstanbul planı

STADIN KAPASİTESİ 74 BİN 753'E ÇIKARILDI

Uzun yıllar sonra gelecek olan şampiyonluğu Türkiye'nin her noktasında kutlamak isteyen Trabzonspor, en büyük gösterilerden birisine ise İstanbul'da imza atmak istiyor.Karadeniz gazetesindeki habere göre; sezonun son haftasında oynanacak Başakşehir - Trabzonspor maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için ilk adım atıldı. Ahmet Ağaoğlu ile Göksel Gümüşdağ bir araya geldi. Son hafta karşılaşmasının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için görüştüler. Hatta aralarında esprili bir konuşma da geçti. Göksel Gümüşdağ, "Hasılatın yüzde 60'ını alırız" dedi. Ağaoğlu ise "Bu işi yarıya yarıya bağlayalım" karşılığını verdi.2023 yılında Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 74 bin 753'e çıkarıldı.Süper Lig'in son haftasındaki Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması burada oynanırsa, tribünde o gün 74 bini aşkın taraftar olacak, bu da Türkiye'deki en fazla seyirci ile oynanan maç olarak kayıtlara geçecek.Bordo-mavililer, eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile 2010 yılında yine Atatürk Stadı'nda karşılaşmış ve o sezon tribünde 61 bin taraftar yer almıştı.