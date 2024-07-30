Trabzonspor'da yıldızlar elde kaldı!

Trabzonspor'da Umut Bozok, Maxi Gomez, Tonio Teklic ve Taxiarchis Fountas'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da yıldızlar elde kaldı!
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30 Temmuz 2024 10:40
Trabzonspor'da gelecek sezonda kadroda düşünülmeyen Umut Bozok, Gomez, Teklic ve Fountas'ın geleceğinin belirsizliği devam ediyor.

UMUT BOZOK

Trabzonspor'a büyük umutlarla gelen fakat bekleneni veremeyen tecrübeli forvet ideal teklif gelmesi halinde düşünülmüyor. Bozok için Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum teklif yapsa da oyuncu buna sıcak bakmamıştı.

MAXİ GOMEZ

Yönetim, oyuncudan takım bulmasını istemişti. Fakat, menajeri bonservissiz ayrılmasını talep etmiş yönetim bu teklife sıcak bakmamıştı.

TONİO TEKLİC

Yolların ayrılması beklenen Hırvat oyuncu herhangi bir teklif getirmedi. Bordo-mavililer, oyuncu ile tekrardan bir görüşme sağlayacak.

TAXİARCHİS FOUNTAS

Fountas, Ruzomberok maçının kamp kadrosunda yer bulamayınca, bu gelişmenin ardından, bazı Süper Lig ekipleri oyuncuyu transfer etmek için devreye girdi

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