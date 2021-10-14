Trabzonspor'da kadroya altyapıdan takviye

Abdullah Avcı'nın 21 kişilik kadroyu oluşturmak için altyapıdan takviyeler yapabileceği kaydedildi.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da kadroya altyapıdan takviye
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14 Ekim 2021 10:35
Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor. Bordo-mavili takımın son yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Koita, İsmail Köybaşı ve Abdulkadir Parmak katılmazken, Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Marek Hamsik'in de yer aldığı sakat oyuncu sayısı 6'ya ulaşırken teknik direktör Abdullah Avcı'nın işi oldukça zorlaştı.

Kafasındaki ideal 11'de sürekli değişimlere gitmek zorunda kalan Avcı'nın 21 kişilik kadroyu oluşturması için ise altyapıdan takviyeler yapabileceği öğrenildi.


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