Trabzonspor'da imza an meselesi: Nwakaeme

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme ile yaptığı görüşmeleri son aşamaya getirdi. Oyuncu ile yıllık ücretin yarı sıra, imza parası ve başarıya endeksli bonuslar şeklinde sözleşme imzalayacak olan bordo-mavililerin bu transferi en kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. (Günebakış)





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