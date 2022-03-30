Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme ile yaptığı görüşmeleri son aşamaya getirdi. Oyuncu ile yıllık ücretin yarı sıra, imza parası ve başarıya endeksli bonuslar şeklinde sözleşme imzalayacak olan bordo-mavililerin bu transferi en kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. (Günebakış)
Trabzonspor'da imza an meselesi: Nwakaeme
Trabzonspor, sezon sonunda kontratı sona erecek Anthony Nwakaeme ile yaptığı görüşmeleri son aşamaya getirdi.
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30 Mart 2022 14:24
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