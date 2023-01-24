Trabzonspor'da son haftalarda performansı artmaya devam eden Abdülkadir Ömür, İstanbulspor maçının en etkili isimleri arasında yer aldı.Maç içerisinde yüzde 96 pas isabeti sağlayan 23 yaşındaki maestro, ofansif orta saha ve sağ kanat olarak başladığı sezonda merkez orta saha bölgesinde adeta yeniden doğdu.Taraftarların da fazlasıyla beğendiği isimlerden birisi olan 1.68 boyundaki yıldız, girdiği 7 ikili mücadeleden 6'sını kazandı. 4 isabetli uzun top atan, 3 kez top çalan ve 2 de pas arası yapan Ömür'ün yükselişi takımın direncini artırdı.