Trabzonspor'da Berat'ın cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'e 2 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, bordo-mavili takımın Göztepe ile oynadığı maçta "Müsabaka görevlisine yönelik hakareti" nedeniyle Berat'a 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Berat'ın aldığı cezasının, gördüğü kırmızı kart cezasının bitiminden sonra başlayacağı belirtildi. Bordo-mavili oyuncu toplam 3 maçta takımındaki yerini alamayacak.



Açıklamada, Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz ve Yukatel Denizlisporlu Hugo Rodallega'ya da "Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı" 900'er lira para cezası verildiği kaydedildi.



Kurul çeşitli gerekçelerle Fraport TAV Antalyaspor'a da toplam 48 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.



